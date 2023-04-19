Бойцы ЧВК "Вагнер" хоронятся в соответствии с регламентом — Пригожин ответил журналистам ВВС

Бойцы ЧВК "Вагнер" хоронятся в соответствии с регламентом — Пригожин ответил журналистам ВВС
Фото: t.me/orchestra_w

Погибших в зоне СВО бойцов ЧВК "Вагнер" хоронят в соответствии с регламентом, вся информация о месте захоронения имеется у представителей организации, с которыми их семьям нужно связаться для решения вопросов. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

Отвечая на запрос журналистов американского телеканала BBC в пресс-службу компании "Конкорд", просивших Пригожина разъяснить ситуацию с обстоятельствами захоронения бойцов не у себя на родине, в странах СНГ, а в России, предприниматель отказался озвучивать "враждебной" BBC какие-либо подробности из соображений целесообразности.

"Все бойцы ЧВК "Вагнер", которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании. Если у кого-то из родственников есть претензии к захоронению, то, безусловно, мы обсудим с ними любые, на их взгляд, имеющиеся проблемы. Для этого им нужно обратиться на горячую линию ЧВК "Вагнер" "Спроси Вагнер", и все вопросы будут немедленно решены", – заверил предприниматель.

Ранее Пригожин подтвердил информацию об оформлении нового участка в городе Горячий Ключ Краснодарского края для захоронения погибших в зоне СВО бойцов ЧВК "Вагнер".

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