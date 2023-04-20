Кот-силач заставил мужчин задуматься о спортзале – видео

Мускулы пушистого выглядят впечатляюще

Домашние животные всегда занимают особое место в сердцах людей. Котики и собачки являются полноценными членами семьи и пользуются бесконечной любовью своих двуногих хозяев. Многие зверьки достойны того, чтобы о них их рассказывать окружающим и слагать легенды. Удивительный кот-силач поразил публику.



Разумеется, всем котикам нужны прокаченные мышцы для того, чтобы выполнять излюбленные кошачьи трюки – запрыгивать на шкафы, протягивать тельце во всевозможные отверстия и так далее. Природа наделила ушастых серьезной физической силой и обсуждаемый котофей яркое тому подтверждение.



Хозяева малыша улучили подходящий момент, когда пушистый занял максимально удачную позу для съемки. Котик животом уперся на выступающую часть конструкции для развлечений, а нижнюю часть тела и передние лапы свесил.



Для того чтобы балансировать в таком положении, коту пришлось максимально напрячь свои мышцы. Гора мускул пушистого привела в восторг интернет-пользователей и заставила мужчин задуматься о том, что им тоже пора бы поработать над собственным внешним видом.



