Губернатор Подмосковья: дети участников СВО смогут бесплатно заниматься вейкбордингом и сапбордингом в Чехове

Первая круглогодичная секция по вейкбордингу и сапбордингу открылась в 2022 году. Теперь ее организаторы предложили детям участников СВО и детям из малообеспеченных семей заниматься в ней бесплатно. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на секции в чеховском спорткомплексе "Олимпийский".

"Вейк – молодой вид спорта, который сочетает и лыжи, и сноуборд, и классический серфинг. Здорово, что секция открылась в спорткомплексе, где у ребят есть возможность совмещать самые разные занятия", – сказал Андрей Воробьев. Он также отметил высокий уровень спортивной культуры в Чехове. В городе особенно популярны хоккей, гандбол, бокс и синхронное плавание.

В России всего несколько профессиональных школ вейкбординга – в Тольятти, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве. В Московской области такая круглогодичная секция открылась в чеховском комплексе "Олимпийский". На данный момент в ней под руководством двух инструкторов занимается 17 человек.

В секцию принимают также людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил тренер по вейкбордингу и сапбордингу Кирилл Герасимов. "Прошли уже два сбора, к нам приезжали ребята с нарушением вестибулярного аппарата, потерявшие конечности", – добавил он.

Комплекс "Олимпийский" открылся в подмосковном Чехове в 2003 году. Он включает спортивную арену почти на три тысячи мест, спортзал, бассейн, тренажерную зону, зал бокса и гостиницу. Здесь проводятся соревнования более чем по 20 видам спорта.