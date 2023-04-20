"С нетерпением ждем": Пригожин заявил о попытках русских олигархов оклеветать его

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился подробностями телефонного разговора со знакомым. Предпринимателя предупредили, что иностранная пресса может выпустить материал, заказанный некоторыми русскими олигархами.

"Сегодня прозвучал удивительный звонок. Позвонил мне один знакомый антиглобалист с Запада, с которым мы сотрудничали, и сказал: "Ты так взволновал (стилистика изменена – прим. ред) русских олигархов, что они договорились с ЦРУ закинуть в одну эротическую газетенку (вероятнее всего, он имеет в виду The Washington Post) материальчик, чтобы тебя *. С нетерпением ждем", – передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее бизнесмен прокомментировал запрос газеты The Washington Post о Судане. Он назвал эти вопросы крайне утомительными, так как неоднократно на них уже отвечал. По его словам, паранойя издания относительно Судана не имеют под собой основания.

