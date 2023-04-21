Необычная тренировка котенка умилила публику - видео

Необычная тренировка котенка умилила публику - видео
Фото: www.unsplash.com
Малышу придумали мощный стимул

Появление дома пушистого питомца – всегда большая радость для всего семейства. Внимание членов семьи концентрируется на пушистых малышах. Владельцы четвероногих товарищей всегда стараются следить за их здоровьем и физической формой. Забавную тренировку для рыжего котенка записали на видео.

Для очаровательного малыша придумали серьезную мотивацию. Судя по всему, котик оказался настоящим лежебокой и не проявляет особое расположение к физическим нагрузкам. Однако спорт – это жизнь, и двуногие родители котенка решили взять дело в свои руки.

Пушистого малыша отправили наматывать километры на беговой дорожке. Очевидно, что просто так котенок не согласился заниматься спортом. Тогда хозяева пошли на забавный трюк. Прямо перед мордочкой котика поставили миску, наполненную ароматным кормом.



Теперь пушистый долго и упорно пытается добраться до вкусняшки. Можно предположить, что когда норматив будет выполнен, хозяева наконец-то наградят питомца вкусным ужином.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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