Над Россией, Украиной и Белоруссией заметили "пугающее" предзнаменование

Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Три страны столкнутся с судьбоносными событиями, считают люди

В минувшее воскресенье ученые зафиксировали сильнейшую магнитную бурю в еврпейской части Земли. Из-за этого в некоторых странах наблюдалось северное сияние – оно накрыло центральную часть России, а также Украину и Белоруссию. Тем не менее в зависимости от местоположения явление сильно отличалось, в этом увидели "пугающее" предзнаменование.

Над Москвой и Санкт-Петербургом небо было стандартного зеленоватого оттенка, сообщает Общественная служба новостей. В некоторых местах оно было представлено крупным пятном, в других – протянутой линией.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

При этом аналогичное явление наблюдалось и над Украиной, однако оно было кровавого цвета. Такое там происходит крайне редко. 

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Белоруссии северное сияние было сразу двух цветов – розово-красного и зеленоватого. Его заметили над Молодечно, Слуцком, Быховом и Витебском. В некоторых местах небо делилось сразу на две половины.

Фото: соцсети

В комментариях люди стали подозревать, что подобное разграничение может быть пугающим предзнаменованием и говорить о будущем двух стран. Для России прогноз благоприятный, а вот Украину и Белоруссию могут ждать тяжелые события, считают пользователи в соцсетях.

Астрономы отмечают, что в северном сиянии ничего опасного для людей с физической точки зрения нет. На организм человека оно никак не влияет, передает телеканал "360"

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