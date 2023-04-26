Понос и рвота: Эрдоган оконфузился в прямом эфире

Понос и рвота: Эрдоган оконфузился в прямом эфире
Фото: кадр прямого эфира Ulke TV
Появились подробности недуга президента

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган попал в неприятную ситуацию, когда в прямом эфире давал интервью телеканалу Ulke TV. В какой-то момент камера переключилась с президента на журналиста, а за кадром послышались всхлипывания и странные звуки. Как оказалось, главе стало плохо. 

Что именно произошло с Эрдоганом было неизвестно. Журналист посмотрел сперва на президента, после вниз и только сказал "О боже", затем к месту подбежали сотрудники администрации, а камера отключилась. Через несколько минут лидер снова вышел в эфир и извинился перед зрителями, пояснив, что страдает от серьезной простуды.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган в хорошем состоянии, хотя врачи диагностировали у него желудочный грипп, сообщает РИА ФАН. Болезнь характеризуется поносом и диареей, повышенной температурой тела, а также общей слабостью. 

После инцидента Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании, пояснив, что по совету врачей проведет среду дома.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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