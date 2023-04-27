Агрессивный ежик перепугал народ – видео

Агрессивный ежик перепугал народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш явно был не в духе

Обычно люди заводят дома кошечек и собак. Однако иногда хочется разнообразить привычное собрание домашних животных кем-то поинтереснее. Тем более, что повадки диких зверьков точно развеселят домашних. Большой интерес у пользователей интернет-пространства вызвал видеоролик с развлечениями ежика.

Стоит отметить, что характер у колючего малыша весьма агрессивный. Хозяева необычного питомца разместили в социальных сетях подборку роликов, на которых ежик демонстрирует свой нрав. Выглядит это, мягко говоря, пугающе.

Надо полагать, когда у ежа плохое настроение – тушите свет. Мелкий агрессор с нескрываемой злостью нападает на окружающие его предметы и старается их уничтожить. Ежик вцепился зубами в подушку, небольшой кусочек ткани и другие объекты. После этого он начинает ожесточено вертеть головой.



Пользователи социальных сетей признались, что не ожидали от маленьких заложников такой агрессии. Как выяснилось, очаровательные малыши могут быть настоящими злодеями. Впрочем, такое поведение вряд ли уменьшит уровень любви хозяев к очаровашке.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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