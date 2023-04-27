Андрей Воробьев: в Подмосковье для акции "Лес Победы" подготовят более чем 660 площадок

Андрей Воробьев: в Подмосковье для акции "Лес Победы" подготовят более чем 660 площадок
Фото: правительство Московской области

13 мая в Московской области пройдет одиннадцатая ежегодная эколого-патриотическая акция памяти о погибших во время Великой Отечественной войны "Лес Победы", в ходе которой жители региона смогут высадить деревья более чем на 660 площадках. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Все, что связано с лесовосстановлением, имеет для нас большое значение. Уже четвертый год "Лес Победы" проходит под эгидой международной акции "Сад Памяти", – прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он также добавил, что в этом году в рамках акции "Сад Памяти" в Московской области высадят около 115 тысяч деревьев.
По всей стране во время "Сада Памяти" высадят 27 миллионов деревьев. Количество саженцев соответствует числу погибших в 1941-1945 гг.

Центральной площадкой для проведения акции в Подмосковье в этом году станет Московское учебно-опытное лесничество вблизи села Ельдигино Пушкинского городского округа.

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