Трагический месяц: названы два самых невезучих знака зодиака в мае

Некоторым придется столкнуться с серьезными испытаниями

Последний весенний месяц не за горами. Обычно в мае люди испытывают ощутимый подъем энергии и готовы к новым свершениям. Последний перед летом месяц всегда вызывает большой энтузиазм у людей. Однако астрологи предупреждают, что представителям двух зодиакальных домов в этом месяце придется несладко.





Стрелец

Рыбы

Звезды предвещают Стрельцам серьезные испытания. Расположение небесных светил максимально неблагоприятно для представителей этого зодиакального круга. Возможны серьезные заболевания и даже беда с близким человеком. Для того чтобы минимизировать негативные последствия влияния Вселенной, нужно всю первую половину месяца посвятить добрым делам. Стрельцам следует не отказывать людям в помощи, а лучше самим предложить поддержку окружающим.У представителей этого знака зодиака есть серьезные планы на май. Однако амбициозные проекты могут пойти коту под хвост. Лучше всего перенести важные старты на более благоприятный период. Скорее всего, начатые в мае дела не принесут ожидаемых результатов. Также звезды предупреждают, что Рыбы могут столкнуться с неожиданными и весьма крупными тратами. Представителям этого зодиакального дома нужно подготовить внушительную сумму на непредвиденные расходы.