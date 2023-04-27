Трагический месяц: названы два самых невезучих знака зодиака в мае

Некоторым придется столкнуться с серьезными испытаниями
Последний весенний месяц не за горами. Обычно в мае люди испытывают ощутимый подъем энергии и готовы к новым свершениям. Последний перед летом месяц всегда вызывает большой энтузиазм у людей. Однако астрологи предупреждают, что представителям двух зодиакальных домов в этом месяце придется несладко.
Стрелец
Звезды предвещают Стрельцам серьезные испытания. Расположение небесных светил максимально неблагоприятно для представителей этого зодиакального круга. Возможны серьезные заболевания и даже беда с близким человеком. Для того чтобы минимизировать негативные последствия влияния Вселенной, нужно всю первую половину месяца посвятить добрым делам. Стрельцам следует не отказывать людям в помощи, а лучше самим предложить поддержку окружающим.
Рыбы
У представителей этого знака зодиака есть серьезные планы на май. Однако амбициозные проекты могут пойти коту под хвост. Лучше всего перенести важные старты на более благоприятный период. Скорее всего, начатые в мае дела не принесут ожидаемых результатов. Также звезды предупреждают, что Рыбы могут столкнуться с неожиданными и весьма крупными тратами. Представителям этого зодиакального дома нужно подготовить внушительную сумму на непредвиденные расходы.