У Киева остался последний шанс на выживание

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга давно покинула этот мир, однако ее предсказания до сих пор будоражат умы толкователей. По мнению экспертов, одно из пророчеств медиума раскрыло единственный шанс на спасение для украинского государства.



Толкователи предсказаний Ванги уверены, что после болгарской ясновидящей осталось пророчество о специальной военной операции, развернувшейся на территории украинского государства. Ванга утверждала, что у Незалежной есть единственный способ спастись. Украина способна выстоять только под рукой женщины-лидера.



В противном случае украинское государство ждет полный разгром. Лишь женщине-руководителю под силу выйти из конфликтной ситуации с минимальными потерями. Современные толкователи пророчеств ясновидящей теряются в догадках, о ком может идти речь в предсказании Ванги.



Также Ванга утверждала, что в наступившем 2023-м году наше государство столкнется с тяжелыми испытаниями, которые окажут колоссальное воздействие на внутреннее устройство страны и общества.

