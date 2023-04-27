ЖК Headliner украсили уникальной скульптурной композицией

Церемония открытия состоялась в четверг, 27 апреля

При поддержке группы компаний "КОРТРОС" на территории квартала жилых небоскребов Headliner установили арт-объект "Источник".



Автором скульптуры является художник Лев Ефимов. Арт-объект стал частью серии "Отражение города". По задумке автора, композиция символизирует переменчивую действительность и обращает внимание на важность текущего момента.

Директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах отметила, что композиция станет еще одной точкой притяжения, где люди будут гулять, встречаться и фотографироваться. По ее словам, группа компаний вносит свой вклад в национальный проект "Жилье и городская среда".

"Давайте вместе делать наше жилье и нашу среду комфортной",

– подчеркнула Опимах.

Открытие арт-объекта в ЖК Headliner дает старт новому направлению арт-девелопмента, считает амбассадор движения Evolution Development Дарья Молодцова. Она поблагодарила команду "КОРТРОС" за поддержку и выразила уверенность, что такие практики будут внедряться в проекты новых жилых кварталов.

На важность искусства для жизни современного горожанина обратила внимание соосновательница галереи Surface Lab Art Варвара Прозорова. Искусствовед убеждена, что появление арт-объекта "Источник" в ЖК Headliner внесет вклад в преобразование отношения людей к городским пространствам.

Жилой комплекс Headliner расположен в Пресненском районе столицы рядом с деловым центром "Москва-Сити". ЖК возводят с использованием передовых технологий. Третью очередь комплекса сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

Группа компаний "КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. ГК работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.