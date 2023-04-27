ЖК Headliner украсили уникальной скульптурной композицией

ЖК Headliner украсили уникальной скульптурной композицией
Фото: ГК "КОРТРОС"
Церемония открытия состоялась в четверг, 27 апреля

При поддержке группы компаний "КОРТРОС" на территории квартала жилых небоскребов Headliner установили арт-объект "Источник". 

Автором скульптуры является художник Лев Ефимов. Арт-объект стал частью серии "Отражение города". По задумке автора, композиция символизирует переменчивую действительность и обращает внимание на важность текущего момента.

Директор управления пресс-атташе ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах отметила, что композиция станет еще одной точкой притяжения, где люди будут гулять, встречаться и фотографироваться. По ее словам, группа компаний вносит свой вклад в национальный проект "Жилье и городская среда".

"Давайте вместе делать наше жилье и нашу среду комфортной",

– подчеркнула Опимах.

Открытие арт-объекта в ЖК Headliner дает старт новому направлению арт-девелопмента, считает амбассадор движения Evolution Development Дарья Молодцова. Она поблагодарила команду "КОРТРОС" за поддержку и выразила уверенность, что такие практики будут внедряться в проекты новых жилых кварталов. 

На важность искусства для жизни современного горожанина обратила внимание соосновательница галереи Surface Lab Art Варвара Прозорова. Искусствовед убеждена, что появление арт-объекта "Источник" в ЖК Headliner внесет вклад в преобразование отношения людей к городским пространствам.

Жилой комплекс Headliner расположен в Пресненском районе столицы рядом с деловым центром "Москва-Сити". ЖК возводят с использованием передовых технологий. Третью очередь комплекса сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

Группа компаний "КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. ГК работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.

новости партнеров

США провалили попытку нанести мощный удар по России – GT

В Китае дали четкую оценку происходящему

Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому

Ошибка дорого обойдется политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей