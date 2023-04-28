Компания "АВАЛКОМ" пытается оспорить многомиллионные претензии налоговиков

IT-компания "АВАЛКОМ" продолжает судебные тяжбы с Федеральной налоговой службой (ИФНС №19 по городу Москве).

Налоговый орган по результатам проверки пришел к выводу, что контрагент ООО "АВАЛКОМ" – компания "ВоронежСпецСтройМонтаж" – не ведет реальной хозяйственной деятельности. IT-предприятие пытается оспорить многомиллионные претензии ИФНС и называет доводы налоговиков полностью или частично недостоверными.

На российском рынке связи и коммуникаций "АВАЛКОМ" работает с 2005 года. Компания разработала около 500 инновационных проектов, включая систему обеспечения безопасности Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2018 году ИФНС №19 по Москве провела выездную налоговую проверку предприятия. В результате компании начислили недоимки по налогу на прибыль и НДС в размере 69,4 миллиона рублей и пени в размере более 31 миллиона.

Налоговый орган пришел к выводу, что один из поставщиков "АВАЛКОМ" – воронежская компания "ВоронежСпецСтройМонтаж" ("ВССМ") – не ведет реальной хозяйственной деятельности, является лишним звеном в цепочке поставщиков и контролируется бенефициарами "АВАЛКОМ". Таким образом, IT-компания должна нести всю ответственность за действия контрагентов "ВССМ", считают в ИФНС.

По данным налоговых органов, "АВАЛКОМ" приобретал номенклатуру телекоммуникационного оборудования у "спорного контрагента" и других поставщиков. В ИФНС полагают, что ввезенный товар по одним и тем же декларациям поставлялся "ВССМ" и перечисленными поставщиками, а сама воронежская компания присутствовала в цепочке поставок формально. По мнению "АВАЛКОМ", ИФНС игнорирует тот факт, завезенный в РФ товар реализовывался несколько лет, т.к. ввозился в больших количествах.

Компания обратилась с апелляционной жалобой в УФНС России по Москве. Столичное управление оставило решение без изменений.

Генеральный директор ООО "АВАЛКОМ" И. Дядюк заявил, что общество предоставило ИФНС аргументированные возражения. По его мнению, решения налогового органа построены на ложных и ошибочных выводах. Компания обратилась с иском в суд и потребовала отменить наложенные штрафы.

В компании обращают внимание на письмо Минфина РФ и ФНС от 23.03.2017 г. N ЕД-5-9/547 "О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды". Ведомство акцентирует внимание налоговых органов на том, что признаки недобросовестности контрагентов второго и последующих звеньев цепочки перечисления денежных средств по выпискам банков не могут приводиться в качестве самостоятельного основания для возложения негативных последствий на налогоплательщика.

Со своей стороны налоговый орган проанализировал банковские документы и установил, что ООО "ВССМ" не перечислял денежные средства за товары, которые поставили для ООО "АВАЛКОМ". IT-компания опровергла заявления ИФНС и указала на банковские выписки "ВССМ" c платежами поставщикам за оборудование.

ИФНС полагает, что закупки и реализация товара ООО "АВАЛКОМ" на 100 или 200% превышала цену, указанную в таможенной декларации. В компании назвали некорректным сравнение рыночной цены на территории РФ с таможенной стоимостью и сослались на наличие логистических затрат.

"АВАЛКОМ" настаивает, что все оспариваемые налоговым органом сделки исполнены надлежащим образом. В компании заявили, что движение товара отражено в данных учета обеих организаций, товар поставлен покупателям, а налоги рассчитаны верно и вовремя уплачены.

В июне 2022 года Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ИФНС №19 в отношении ООО "АВАЛКОМ". Апелляционный суд оставил вердикт в силе, однако кассационная инстанция отправила дело на пересмотр.

При повторном рассмотрении Арбитражный суд столицы пришел к выводу, что основной целью договоров между "АВАЛКОМ" и "ВССМ" было получение необоснованной налоговой выгоды, не приняв во внимание доказательства и доводы компании.

Суд отказал истцу в удовлетворении заявленных требований. "АВАЛКОМ" будет обжаловать решение и готовится к дальнейшим судебным прениям.

