Сладкоголосый кошачий хор растрогал публику – видео

Малыши были очень голодны

Как известно, котики – те еще попрошайки и давно изучили человека. Стоит пушистым малышам открыть свои очаровательные ротики и замурлыкать, прося вкусняшку, сердце человека тает. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с песнопениями трех котиков.



Пушистые малыши активно проводили время во дворе частного дома. Судя по всему, в какой-то момент, наигравшись, они почувствовали резкий приступ голода. К счастью, внимательный хозяин как раз приоткрыл окно, чтобы посмотреть, как поживают его питомцы.



Когда шерстяная малышня услышала звук открывающегося окна и увидела любимого хозяина, счастью котиков не было предела. Два серых и один черный котофей в три голоса начали мурлыкать, требуя у владельца вкусняшки.





Такие очаровательные кадры растрогали интернет-пользователей. В комментариях люди предположили, что долго слушать кошачий хор – сердце не выдержит. Наверняка хозяин тут же побежал на улицу кормить своих любимцев.

