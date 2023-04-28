Сладкоголосый кошачий хор растрогал публику – видео

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Как известно, котики – те еще попрошайки и давно изучили человека. Стоит пушистым малышам открыть свои очаровательные ротики и замурлыкать, прося вкусняшку, сердце человека тает. Большую популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с песнопениями трех котиков.
Пушистые малыши активно проводили время во дворе частного дома. Судя по всему, в какой-то момент, наигравшись, они почувствовали резкий приступ голода. К счастью, внимательный хозяин как раз приоткрыл окно, чтобы посмотреть, как поживают его питомцы.
Когда шерстяная малышня услышала звук открывающегося окна и увидела любимого хозяина, счастью котиков не было предела. Два серых и один черный котофей в три голоса начали мурлыкать, требуя у владельца вкусняшки.
Такие очаровательные кадры растрогали интернет-пользователей. В комментариях люди предположили, что долго слушать кошачий хор – сердце не выдержит. Наверняка хозяин тут же побежал на улицу кормить своих любимцев.
В Китае дали четкую оценку происходящему