Яркий пенсионер раскрыл необычный секрет долголетия

Яркий пенсионер раскрыл необычный секрет долголетия
Фото: www.unsplash.com
Два пункта обязательны к исполнению

Житель российского города со звучным названием Солнечногорск Олег Ворслов в свои 85 лет выглядит намного моложе и не страдает от привычных хворей пенсионеров. Пожилого мужчину частенько можно встретить на набережной местной речки. Россиянин всегда привлекает внимание общественности. Даже в прохладную погоду мужчина сидит в одной рубашке и в шляпе цилиндрической формы.

Пенсионер рассказал, что к нему часто подходят люди с вопросом: не холодно ли ему? Ворслов отметил, что с детства регулярно закалялся, поэтому спокойно переносит низкие температуры. Также отличное самочувствие позволяет ему не бояться простуду и другие недуги.

Секрет долголетия жителя Солнечногорска весьма прост. В первую очередь, он советует всем регулярно и много ходить. Десятикилометровая прогулка каждый день может существенно укрепить организм и обязательно продлит годы счастливой жизни.

Второй пункт – регулярное общение с окружающими. Пожилой мужчина подчеркнул, что только активная работа мозга может обеспечить человеку серьезную строчку от глубокой старости. Общение с близкими и знакомыми – настоящий эликсир молодости.

Источник: Новости Солнечногорска ✓ Надежный источник
новости партнеров

США провалили попытку нанести мощный удар по России – GT

В Китае дали четкую оценку происходящему

Американский полковник вынес жесткое предупреждение Зеленскому

Ошибка дорого обойдется политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей