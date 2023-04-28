Яркий пенсионер раскрыл необычный секрет долголетия

Два пункта обязательны к исполнению

Житель российского города со звучным названием Солнечногорск Олег Ворслов в свои 85 лет выглядит намного моложе и не страдает от привычных хворей пенсионеров. Пожилого мужчину частенько можно встретить на набережной местной речки. Россиянин всегда привлекает внимание общественности. Даже в прохладную погоду мужчина сидит в одной рубашке и в шляпе цилиндрической формы.



Пенсионер рассказал, что к нему часто подходят люди с вопросом: не холодно ли ему? Ворслов отметил, что с детства регулярно закалялся, поэтому спокойно переносит низкие температуры. Также отличное самочувствие позволяет ему не бояться простуду и другие недуги.



Секрет долголетия жителя Солнечногорска весьма прост. В первую очередь, он советует всем регулярно и много ходить. Десятикилометровая прогулка каждый день может существенно укрепить организм и обязательно продлит годы счастливой жизни.



Второй пункт – регулярное общение с окружающими. Пожилой мужчина подчеркнул, что только активная работа мозга может обеспечить человеку серьезную строчку от глубокой старости. Общение с близкими и знакомыми – настоящий эликсир молодости.

