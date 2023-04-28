Украинка-беженка скинула одежду в эфире британского телешоу

Украинка-беженка скинула одежду в эфире британского телешоу
Фото: www.unsplash.com
Девушка показала себя во всей красе

Выходцы с украинского государства продолжают поражать западные страны своим отвязанным поведением. Недавно настоящий фурор в Великобритании произвела украинская беженка. Девушка не постеснялась поучаствовать в провокационном шоу, где нужно снимать с себя одежду.

Красотка отправилась на проект Naked Attraction, по правилам которого потенциальные влюбленные должны снять друг перед другом одежду. Цель развлекательной передачи – помочь молодым людям обрести вторую половинку. Проверить свою привлекательность решила и украинка.

Девушка рассказала, что сбежала с Украины в Великобританию, так как боялась за собственную жизнь. Теперь она надеется построить счастливую семью в Европе. Ради этого украинка готова на все, даже скидывать одежду на публике.

Стоит отметить, что скандальное телешоу подвергается критике даже в самой Британии. Консервативно настроенные граждане подчеркивают, что подобного рода развлекательный контент развращает молодежь и должен быть снят с эфира.

Источник: Bristol Post ✓ Надежный источник
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