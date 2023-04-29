Жажда замучила: извернувшийся креветкой кот заставил народ хохотать

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Видеоролики с приколами от домашних животных пользуются особой популярностью. За выкрутасами пушистых любимцев можно наблюдать вечно. Среди всех представителей животного мира в этом вопросе отличаются коты – усатые регулярно демонстрируют хозяевам новые выдумки. Внимание интернет-пространства захватил котик, который ради утоления жажды принял весьма странную позу.
Можно предположить, что поилка усатого не вовремя опустела. Впрочем, весьма вероятно, что котику просто захотелось поразвлечься, и поэтому он решил усложнить себе задачу и добыть воду в оригинальном месте.
Малыш почти с головой занырнул в аквариум и утолил свою жажду. Для того чтобы провести эту спецоперацию, пушистому пришлось извернуться креветкой. В такой необычной позе котик с особым удовольствием напился воды.
Эпичный водопой хозяева пушистого записали на видеокамеру, что позволило окружающим вдоволь посмеяться над изобретательностью котика.
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