Включивший "замедление" в корыстных целях пес заставил народ хохотать – видео

У пушистого своя стратегия

Домашние животные частенько любят прихватить вкусняшку с хозяйского стола. Коты и собачки справедливо расценили, что их дорогие владельцы питаются более привлекательными деликатесами, чем попадают в их миски. Одна проблема – люди редко готово делиться угощениями со своими питомцами.



Разумеется, так происходит не из-за повышенной жадности человека, а только потому, что зверькам вредно есть еду со стола. Однако у коварного черного пса свое мнение по этому поводу. Хвостатый решил, что может завладеть вкусняшкой, только если пойдет на хитрость.



По какой-то причине песику вздумалось, что хозяйка не заметит исчезновение вкусняшки из своей руки, если процесс ее "изъятия" будет проходить в замедленном режиме. Хитроумный пес очень-очень медленно приближал свою мордочку к руке, где держали вожделенное лакомство.



Мордочка меняла свое положение на миллиметр в несколько секунд. Хозяйка с любопытством наблюдала за происходящим. В конце концов, включивший "замедление" пес аккуратно взял вкусняшку в зубы и был таков.



