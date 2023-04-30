Включивший "замедление" в корыстных целях пес заставил народ хохотать – видео

Включивший "замедление" в корыстных целях пес заставил народ хохотать – видео
Фото: www.unsplash.com
У пушистого своя стратегия

Домашние животные частенько любят прихватить вкусняшку с хозяйского стола. Коты и собачки справедливо расценили, что их дорогие владельцы питаются более привлекательными деликатесами, чем попадают в их миски. Одна проблема – люди редко готово делиться угощениями со своими питомцами.

Разумеется, так происходит не из-за повышенной жадности человека, а только потому, что зверькам вредно есть еду со стола. Однако у коварного черного пса свое мнение по этому поводу. Хвостатый решил, что может завладеть вкусняшкой, только если пойдет на хитрость.

По какой-то причине песику вздумалось, что хозяйка не заметит исчезновение вкусняшки из своей руки, если процесс ее "изъятия" будет проходить в замедленном режиме. Хитроумный пес очень-очень медленно приближал свою мордочку к руке, где держали вожделенное лакомство.

Мордочка меняла свое положение на миллиметр в несколько секунд. Хозяйка с любопытством наблюдала за происходящим. В конце концов, включивший "замедление" пес аккуратно взял вкусняшку в зубы и был таков.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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