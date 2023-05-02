Сергей Собянин поздравил московских контрактников с наступающим Днем Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянн побывал в центрах "Авангард" и "Патриот" – там размещаются российские контрактники, проходящие в столице военную подготовку. Здесь же они получают необходимую экипировку.
Глава города поздравил защитников Родины с наступающим Днем Победы, а также рассказал, что власти постарались создать для бойцов хорошие условия – в центре имеется тренажерный зал, а также классы для прохождения обучения.
Комплекс, занимающий 28,45 га территории военно-исторического парка культуры и отдыха ВС Российской Федерации "Патриот", был построен за год. В сентябре 2020-го его сдали в эксплуатацию.
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