Командир ЧВК "Вагнер": задачи выполнялись бы намного быстрее, если бы не снарядный голод

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Дмитрий Подольский с позывным Салем записал видео, в котором рассказал о причинах смерти своих товарищей и подчиненных. Множество ситуаций можно было бы предотвратить, поставив бойцам снаряды, заявил Подольский.



"Если бы МО полностью удовлетворяло нашу заявку, потребности на боеприпасы различных калибров и видов, то потерь было бы в 5, а, может быть, даже в 10 раз меньше. А задачи бы выполнялись намного быстрее", – привели слова командира в пресс-службе компании "Конкорд".

В своем обращении к российским депутатам Подольский утверждает, что проблема с боеприпасами еще не решена. Командир поинтересовался, кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

В свою очередь, Евгений Пригожин сообщил, что тысячи писем от лица погибших "вагнеровцев", подписанные Подольским, были переданы 2 мая в Государственную думу РФ.