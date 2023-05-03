Власти Москвы запретили полеты беспилотников

Власти Москвы запретили полеты беспилотников
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Для всех, кроме госорганов

Власти Москвы приняли решение о запрете запусков беспилотных летательных аппаратов, исключение составляют дроны, используемые по решению госорганов. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, решение действует уже с 3 мая. Меры приняты  для предотвращения несанкционированного использования дронов, которые могут затруднить работу правоохранителей.

Собянин напомнил, что несанкционированный запуск дронов является правонарушением, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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