Бороздящий водные просторы песик заставил россиян обзавидоваться – видео

Бороздящий водные просторы песик заставил россиян обзавидоваться – видео
Фото: www.unsplash.com
Лето не за горами

Наступление последнего весеннего месяца означает, что совсем скоро придет, наконец, лето. Яркие кадры с очаровательным песиком, который уже наслаждается теплым периодом года произвели фурор в интернет– пространстве.

Малыш резвится в водных просторах – заботливые хозяева взяли пушистика с собой на морскую прогулку. Все семейство с комфортом разместилось на катере и отправилось развлекаться. Четвероногому товарищу человека явно по вкусу такое времяпрепровождение.

Хозяева даже подготовили для песика солнцезащитные очки. В них собачке  ничто не мешает рассматривать водную гладь и окружающие достопримечательности – глазки пушистика надежно защищены от ветра.



В комментариях интернет-пользователи признались, что завидуют песику, который так замечательно проводит время. Жители нашей страны ждут не дождутся, когда наконец-то наступит лето и можно будет также отдохнуть на море или хотя бы отправиться на природу.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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