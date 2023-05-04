Бороздящий водные просторы песик заставил россиян обзавидоваться – видео

Лето не за горами

Наступление последнего весеннего месяца означает, что совсем скоро придет, наконец, лето. Яркие кадры с очаровательным песиком, который уже наслаждается теплым периодом года произвели фурор в интернет– пространстве.



Малыш резвится в водных просторах – заботливые хозяева взяли пушистика с собой на морскую прогулку. Все семейство с комфортом разместилось на катере и отправилось развлекаться. Четвероногому товарищу человека явно по вкусу такое времяпрепровождение.



Хозяева даже подготовили для песика солнцезащитные очки. В них собачке ничто не мешает рассматривать водную гладь и окружающие достопримечательности – глазки пушистика надежно защищены от ветра.





В комментариях интернет-пользователи признались, что завидуют песику, который так замечательно проводит время. Жители нашей страны ждут не дождутся, когда наконец-то наступит лето и можно будет также отдохнуть на море или хотя бы отправиться на природу.

