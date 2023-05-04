Сергей Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

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Масштабный онлайн-квиз проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России. На тему промышленности приняли участие 327 команд – рекордное число, указал мэр столицы Сергей Собянин.
В виртуальном квизе приняли участие практически 1300 человек из 56 российских регионов. Участники отвечали на вопросы из истории и развития отечественной промышленности. К примеру, вспоминали, на какой из купюр изображен космодром Восточный.
Первое место осталось за командой из Москвы, серебро выиграли ребята из Орла. А третье место завоевала команда из Башкортостана.
Проект "Открой#Моспром" действует еще с 2019 года и дает возможность жителям столичного и других регионов познакомиться с работой и историей промышленности.
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