Сергей Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

Сергей Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности
Фото: mos.ru
Мероприятие побило все рекорды по количеству команд

Масштабный онлайн-квиз проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России. На тему промышленности приняли участие 327 команд – рекордное число, указал мэр столицы Сергей Собянин.

В виртуальном квизе приняли участие практически 1300 человек из 56 российских регионов. Участники отвечали на вопросы из истории и развития отечественной промышленности. К примеру, вспоминали, на какой из купюр изображен космодром Восточный.

Первое место осталось за командой из Москвы, серебро выиграли ребята из Орла. А третье место завоевала команда из Башкортостана.

Проект "Открой#Моспром" действует еще с 2019 года и дает возможность жителям столичного и других регионов познакомиться  с работой и историей промышленности.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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