Сергей Собянин: в Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

Мероприятие побило все рекорды по количеству команд

Масштабный онлайн-квиз проекта "Открой#Моспром" вошел в Книгу рекордов России. На тему промышленности приняли участие 327 команд – рекордное число, указал мэр столицы Сергей Собянин.

В виртуальном квизе приняли участие практически 1300 человек из 56 российских регионов. Участники отвечали на вопросы из истории и развития отечественной промышленности. К примеру, вспоминали, на какой из купюр изображен космодром Восточный.

Первое место осталось за командой из Москвы, серебро выиграли ребята из Орла. А третье место завоевала команда из Башкортостана.

Проект "Открой#Моспром" действует еще с 2019 года и дает возможность жителям столичного и других регионов познакомиться с работой и историей промышленности.