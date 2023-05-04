Собянин: возрождение трамвая — один из приоритетов транспортной программы Москвы

Собянин: возрождение трамвая — один из приоритетов транспортной программы Москвы
Фото: mos.ru
Трамвайному парку столицы скоро исполняется 125 лет

Московскому трамваю исполняется в апреле 2024 года 125 лет. Им пользуются ежедневно порядка 600 тысяч пассажиров, указал глава столицы Сергей Собянин.

Трамвай является абсолютным лидером по вместимости, эффективности, комфорту и экологичности общественного транспорта, не считая метро. Такой транспорт уместен везде – а потому власти города постоянно работают над его развитием.

"Лично я никогда не разделял пессимизма по поводу перспектив трамвайного движения. Более того, возрождение московского трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы Правительства Москвы", – подчеркнул Собянин.

На улицах столицы появились трехсекционные трамваи "Витязь-Москва", разработанные отечественным производителем. Речь идет о самой массовой модели в городе. За шесть лет в Москве было закуплено более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет ожидается появление еще 150 односекционных вагонов. После этого обновление парка в городе можно считать полностью завершенным.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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