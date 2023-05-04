Макрону погасили свет во время выступления в школе

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Французский лидер Эммануэль Макрон остался без света во время выступления в коммуне Сент – профсоюзы энергетиков таким образом заявили о несогласии с пенсионной реформой.
Как пишет МИР24 в апреле был обесточен колледж в коммуне Ганж, когда туда наведался президент Франции.
Префектура запрещает проведение акций в коммуне в момент визита французского лидера, однако профсоюзы это не останавливает.
С заявлением выступила глава МИД республики