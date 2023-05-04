Макрону погасили свет во время выступления в школе

Президент Франции не может отбиться от профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы

Французский лидер Эммануэль Макрон остался без света во время выступления в коммуне Сент – профсоюзы энергетиков таким образом заявили о несогласии с пенсионной реформой.

Как пишет МИР24 в апреле был обесточен колледж в коммуне Ганж, когда туда наведался президент Франции. 

Префектура запрещает проведение акций в коммуне в момент визита французского лидера, однако профсоюзы это не останавливает.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Во Франции указали на загадочную деталь нападения украинских дронов на Кремль

С заявлением выступила глава МИД республики

Песков описал реакцию Путина при атаке украинских беспилотников на Кремль

Вопиющая провокация поразила весь мир

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей