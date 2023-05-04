Макрону погасили свет во время выступления в школе

Президент Франции не может отбиться от профсоюзов, выступающих против пенсионной реформы

Французский лидер Эммануэль Макрон остался без света во время выступления в коммуне Сент – профсоюзы энергетиков таким образом заявили о несогласии с пенсионной реформой.

Как пишет МИР24 в апреле был обесточен колледж в коммуне Ганж, когда туда наведался президент Франции.

Префектура запрещает проведение акций в коммуне в момент визита французского лидера, однако профсоюзы это не останавливает.