Необычный способ панды расслабиться удивил публику – видео

Животное может спать в любой позе

Наблюдение за необычным поведением домашних животных – отдельный вид развлечения. Однако выходки диких зверушек бывают еще более забавными. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвели кадры с очаровательной пандой, которая отдыхает в весьма необычной позе.



Как известно, этот зверь много времени проводит в состоянии сна – для поддержания нормальной жизнедеятельности пандам нужно много отдыхать. При этом мишки явно придерживаются принципа – в любой удобной и неудобной ситуации ложись спать.

Зверька совсем не смутил тот факт, что подходящим местом для сна во всей округе оказалось только высоко обрубленное дерево. Панда с готовностью взобралась на этот необычный аксессуар для сна. Разместила на нем внушительную морду и повисла прямо на своей шее.

Несмотря на весьма странную позу, медвежонок спокойно заснул и, судя по блаженному выражению морды, видит уже десятое сновидение. Интернет-пользователи очень удивились необычной способности панды спать в любых условиях.