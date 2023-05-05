Небоскребы Headliner в Москве прошли проверку МЧС на безопасность

В пятницу 5 мая московские пожарные, спасатели и службы городского хозяйства устроили плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возможного возгорания в высотном здании. Участие в нем принял квартал жилых небоскребов Headliner, которые были построены ГК "КОРТРОС".

Во время учений отрабатывали локализацию и тушение пожара, а также быструю эвакуацию людей с привлечением специальной техники. Спасатели смогли дополнительно испытать новейшее спасательное оборудование и новые методы реагирования в подобных ситуациях.

"Сегодня наши небоскребы прошли проверку на безопасность на твердую пятерку с плюсом", – подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

Отдельно в правительстве Москвы отметили, что спецслужбы действовали профессионально и слажено во время учений.