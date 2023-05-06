Приступ ревности огромного пса насмешил россиян – видео

Приступ ревности огромного пса насмешил россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистик был убит горем

Во многих семьях предпочитают не ограничиваться одним домашним питомцем. Частенько люди заводят сразу несколько собачек или котов. При этом очевидно, что свою любовь хозяевам приходится делить сразу на нескольких питомцев. Иногда такое положение дел сильно расстраивает хвостатых.

Форменная истерика началась у крупного пушистого пса в момент, когда его любимый хозяин проявлял нежность к другой собаке. Сначала пес понаблюдал за ласками дорогого сердцу владельца и "соперницы", а затем, не выдержав, ринулся их разнимать.

Песик несколько раз ударил лапкой по плечу хозяина, привлекая его внимание. Однако человек был так увлечен игрой с другой собакой, что не обратил внимание на четвероногого товарища. После этого пес завалился на бок, начал биться в истерике и лупил себя лапками по морде. Ему явно было сложно принять тот факт, что хозяин любит и другого пса. Интернет-пользователей умилил такой трогательный контент.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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