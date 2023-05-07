Пугающий кот-мистик заставил народ понервничать – видео

Встреча с пушистым может закончиться сердечным приступом

Появление в доме хвостатых любимцев всегда резко меняет привычное течение жизни. Необычное поведение и бесконечные выкрутасы приносят разнообразие в повседневность. Особенно в этом вопросе отличаются котики. Как известно, усатые всегда готовы удивить человека оригинальным поведением.



Впрочем, иногда это таит в себе определенную угрозу для жизни и здоровья. Кот-мистик произвел настоящий фурор в социальных сетях. В комментариях люди признаются, что при некоторых обстоятельствах выходки хвостатого могут закончиться сердечный приступом для хозяина.



Котик оказался одним из тех, кто любит прятаться в необычных местах и неожиданно оттуда появляться. Малыш с удобством расположился под рабочим столом своего хозяина. В самый неподходящий момент он резко просунул лапу в отверстие для проводов, чем сильно перепугал хозяина. Действительно, появление загребущей лапы по середине рабочего стола выглядит весьма пугающе.



