Смышленая игуана перехитрила скупого хозяина – видео

Смышленая игуана перехитрила скупого хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Ящерка оказалась с высоким айкью

Чаще всего в домах друзей и знакомых можно встретить таких традиционных любимцев, как коты и собаки. Бывает люди также заводят крысок, хомяков или птичек. Однако есть эстеты, которые отдают предпочтение более экзотичным сожителям. Большой интерес у интернет-пользователей вызвало семейство, где проживает игуана.

Зарисовка из будней оригиналов произвела фурор в социальных сетях. Люди решили показать окружающим, как проходит процедура кормления их дорогого сердцу питомца. Ящерку кормили гусеницами необычного ярко-голубого цвета.

Судя по всему, этот деликатес очень нравится игуане. Однако скупость хозяина ее явно не устраивает. Владелица ящерицы решила выдать ей одну гусеницу, которую мастерски подцепила пинцетом. Необычный друг человека наблюдал за этой процедурой и пришел к выводу, что такая организация трапезы его не устраивает.



В какой-то момент ящерица резко спрыгнула со своего места и сиганула прямиком в стакан с вкусняшками. Игуана решила не ждать, пока ей порционно будут выдавать трапезу и съела все угощение разом. Интернет-пользователи пришли у восторг от сообразительности живности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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