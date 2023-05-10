Собянин: в праздничных мероприятиях 9 Мая приняли участие свыше 1,2 млн москвичей и гостей столицы

Город встретил священную дату с размахом

В Москве завершился традиционный фестиваль "Московская весна", который прошел с 28 апреля по 9 мая. По словам мэра столицы Сергея Собянина, фестиваль посетили 630 тыс. человек.

После парада на Красной площади люди устремились в парки и на улицы, где прошли танцевальные, театральные и музыкальные программы. Москва праздновала с размахом: на мероприятиях собрались более 1,2 млн человек.

"Праздничные мероприятия в городских музеях и выставочных залах посетили 75 тысяч человек. Вечером небо над городом-героем Москвой ярко осветил праздничный салют", – указал Собянин.

Звучали песни военных лет, проводились спектакли и чтения стихов. С пожелтевших фотографий на людей смотрели фронтовики и тыловики – отцы, матери, бабушки и дедушки жителей Москвы, которые поделились снимками из семейных архивов.

А на акции "Москва помогает" приняли тысячи подарков для защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. В пункты обмена вещами "Дари и получай" москвичи принесли свыше 10,5 тыс. предметов.