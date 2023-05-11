Пес увидел по телевизору вкусняшку и бросился облизывать экран – видео

Пес увидел по телевизору вкусняшку и бросился облизывать экран – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш был очень разочарован

Поведение домашних любимцев всегда вызывает особое внимание у хозяев. Необычные выкрутасы песиков и котиков способны умилить любого. Забавная ситуация с собачкой, поверившей в реальность происходящего на киноэкране, насмешила народ.

Песик внимательно смотрел фильм и особенно воодушевился, когда герои киноленты начали трапезу. Один из молодых людей опустил руку с бутербродом вниз, что выглядело, как готовность поделиться вкусняшкой с собакой.

Пушистый тут же подскочил к экрану и попытался забрать бутерброд. К сожалению, это ему не удалось. Песик несколько раз в недоумении облизал экран на месте, где был вожделенный бутерброд. После этого расстроенный малыш удалился восвояси.



Забавная ситуация заставила интернет-пользователей от души посмеяться. В комментариях люди пишут, что очень сочувствуют собачке, которой пришлось столкнуться с таким разочарованием.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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