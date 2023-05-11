Россияне массово скупают один товар на фоне проблем с импортом

Спрос вырос более чем на 20%

По сравнению с 2022 годом, покупательское поведение россиян несколько изменилось. Теперь они стали массово скупать парфюм с феромонами, утверждают в Центре развития перспективных технологий.

Спрос на такую продукцию вырос на 22%. За первые три месяца текущего года граждане приобрели более 584 тысяч флаконов таких духов примерно на 123 млн рублей. Интерес к ним наблюдался и в прошлом году, но в значительно меньшем объеме – в первом квартале 2023-го россияне купили такого товара на 89 млн рублей.

Больше всего парфюм с феромонами покупают в Новгородской, Мурманской области, а также Краснодарском крае. Чем вызван такой ажиотаж со стороны населения аналитики объяснить не могут.

В целом отрасль парфюмированной продукции из-за проблем с импором столкнулась с проблемами, но незначительными. Российские производители смогли нарастить объем выпуска духов с феромонами, и сейчас рынок занимают в основном отечественные бренды.