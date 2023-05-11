В Дмитровском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Место оцеплено, ожидается прибытие саперов

В лесополосе Дмитровского района столицы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящее время место оцеплено, сообщили экстренные службы.

Предмет найдет на Лобненской улице. Ожидается прибытие кинологов и саперов.

Как утверждает собеседник ТАСС, у места, где был выявлен подозрительный предмет, находится ТЭЦ-21.