В Дмитровском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В Дмитровском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Tsitsagi Nikita/www.globallookpress.com
Место оцеплено, ожидается прибытие саперов

В лесополосе Дмитровского района столицы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящее время место оцеплено, сообщили экстренные службы.

Предмет найдет на Лобненской улице. Ожидается прибытие кинологов и саперов.

Как утверждает собеседник ТАСС, у места, где был выявлен  подозрительный предмет, находится ТЭЦ-21. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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