В Дмитровском районе нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

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В лесополосе Дмитровского района столицы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. В настоящее время место оцеплено, сообщили экстренные службы.
Предмет найдет на Лобненской улице. Ожидается прибытие кинологов и саперов.
Как утверждает собеседник ТАСС, у места, где был выявлен подозрительный предмет, находится ТЭЦ-21.
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