Москву атаковали полчища клопов после дождя

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Клопы, атаковавшие столицу, не представляют никакой опасности для человека, указали в Роспотребнадзоре.
Ранее в социальных сетях появились публикации о полчищах насекомых, наводнивших Москву после дождя. Эксперты успокоили горожан: речь идет о растительноядных клопах, передает МИР24.
В Роспотребнадзоре уточнили, что такие клопы безвредны и для домашних животных, а необходимость в мероприятиях по истреблению насекомых отсутствует.
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