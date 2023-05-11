Москву атаковали полчища клопов после дождя

Горожан уверяют, что насекомые совершенно безвредны

Клопы, атаковавшие столицу, не представляют никакой опасности для человека, указали в Роспотребнадзоре.

Ранее в социальных сетях появились публикации о полчищах насекомых, наводнивших Москву после дождя. Эксперты успокоили горожан: речь идет о растительноядных клопах, передает МИР24.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такие клопы безвредны и для домашних животных, а необходимость в мероприятиях по истреблению насекомых отсутствует.