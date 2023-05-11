Москву атаковали полчища клопов после дождя

Горожан уверяют, что насекомые совершенно безвредны

Клопы, атаковавшие столицу, не представляют никакой опасности для человека, указали в Роспотребнадзоре. 

Ранее в социальных сетях появились публикации о полчищах насекомых, наводнивших Москву после дождя. Эксперты успокоили горожан: речь идет о растительноядных клопах, передает МИР24.

В Роспотребнадзоре уточнили, что такие клопы безвредны и для домашних животных, а необходимость в мероприятиях по истреблению насекомых отсутствует.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зафиксирована массовая атака России со стороны Украины

ВСУ попытались ударить сразу по нескольким регионам

Минфин анонсировал россиянам "большую приватизацию"

Страна давно не повторяла опыт 90-х, считают в ведомстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей