Андрей Воробьев: в Химках за год установят более 13 тысяч инновационных светильников, проект оценивается в 550 млн рублей

В подмосковных Химках реализуют масштабный проект по модернизации наружного освещения. За год там установят более 13 тысяч инновационных светильников российского производства, заменят 140 опор линий электропередачи протяженностью более 16 километров, установят шкафы управления для обеспечения питания электроприборов, а также реконструируют ситуационный центр. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области, механизм финансирования проекта предусматривает инфраструктурные облигации. Общая сумма инвестиций составит 550 млн рублей с привлечением инфраструктурного займа под 4,5% от "ДОМ.РФ".

"Это серьёзное подспорье для регионов – механизм инфраструктурных облигаций, который правительство РФ запустило в конце 2020 года. Мы получаем дополнительную возможность развивать территории, создавать дорожную, инженерную, социальную, общегородскую инфраструктуру. Это может быть использовано в концессии – выигрывают и жители, и бизнес. Эффект от реализации проекта в Химках очевиден – это современные фонари, которые светят ярко и надежно, к тому же они позволят экономить электроэнергию не менее чем на 50%. За год концессионер планирует заменить более 13 тыс. светильников и 140 опор, протяженностью свыше 16 км. Сегодня большой запрос на модернизацию наружного освещения в Химках. Работы проведут оперативно – уже к следующему лету. Новое качество жизни получат свыше 50 тыс. семей", – прокомментировал губернатор Московской области.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, механизм инфраструктурных облигаций "выполняет инициативы социально-экономического развития правительства России". Он также добавил, что "проект даст дополнительный импульс жилищному строительству [в Химках]".

На данный момент в Химках работает 17,5 тысяч светильников, 12 тысяч опор линий электропередачи протяженностью 435 километров, а также более 250 шкафов управления, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.