Поймавший такси-велосипед пес насмешил публику – видео

Пушистый оказался целеустремленным

Видеоролики с забавными выходками братьев наших меньших пользуются особенной популярностью в интернет-пространстве. Такой контент позволяет отвлечься от насущных проблем и от души похохотать. Большое внимание у пользователей социальных сетей вызвал песик, который сумел поймать необычное такси.



Судя по всему, пушистому надоело самостоятельно передвигать лапки по оживленной дороге. Хвостатый явно устал и пожелал найти способ добраться до нужного места без приложения усилий.



В какой-то момент пушистый заметил велосипедиста, проезжавшего по дороге. Собака справедливо рассудила, что двигаться на колесах значительно удобнее. Пушистик оперативно подскочил к велосипедисту и начал запрыгивать на его транспортное средство.



Операция прошла успешно: водитель согласился взять пассажира, который удобно разместился на раме. В таком виде конструкция из человека, собаки и велосипеда проворно отправилась в путь.



