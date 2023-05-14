Поймавший такси-велосипед пес насмешил публику – видео

Поймавший такси-велосипед пес насмешил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый оказался целеустремленным

Видеоролики с забавными выходками братьев наших меньших пользуются особенной популярностью в интернет-пространстве. Такой контент позволяет отвлечься от насущных проблем и от души похохотать. Большое внимание у пользователей социальных сетей вызвал песик, который сумел поймать необычное такси.

Судя по всему, пушистому надоело самостоятельно передвигать лапки по оживленной дороге. Хвостатый явно устал и пожелал найти способ добраться до нужного места без приложения усилий.

В какой-то момент пушистый заметил велосипедиста, проезжавшего по дороге. Собака справедливо рассудила, что двигаться на колесах значительно удобнее. Пушистик оперативно подскочил к велосипедисту и начал запрыгивать на его транспортное средство.

Операция прошла успешно: водитель согласился взять пассажира, который удобно разместился на раме. В таком виде конструкция из человека, собаки и велосипеда проворно отправилась в путь.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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