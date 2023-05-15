Сергей Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Сергей Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках
Фото: телеграм-канал мэра Москвы
Медучреждения открыли двери для пациентов после капремонта

После капитального ремонта две поликлиники открылись в Зеленограде и Печатниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, принимают пациентов теперь в филиале № 1 поликлиники № 109 и поликлиническое отделение № 5 городской клинической больницы имени Кончаловского, которые суммарного посещают около 80 тыс. москвичей.

В ходе ремонта были заменены инженерные системы, проведена перепланировка. Создан стильный дизайн, установлено современное оборудование. Для посетителей предусмотрели доступную и понятную систему навигации в поликлиниках. В зонах ожидания появились диваны с кулерами, а также ТВ с кондиционированием. Обустроены территории у поликлиник. 

"Обновляем поликлиники столицы по новому московскому стандарту – всего по программе капремонта приведем в порядок больше 200 зданий. 82 из них уже открыли", – добавил Собянин  

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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