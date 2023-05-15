В России призвали к ужесточению наказаний для самокатчиков

Только по Москве за пять месяцев в ДТП с самокатами погибли 63 человека

За пять месяцев 2023 гола в ДТП с самокатами только в Москве погибли 63 человека. Ежегодно в таких происшествиях на дороге гибнут тысячи людей. По информации ГИБДД, в подавляющем большинстве случаев виновниками происшествия становятся сами самокатчики.

Инспекторы считают, что штраф в размере 800 рублей в большей степени носит профилактический характер. Ни о каком наказании при таких мерах речи не идет.

"Самые распространенные нарушения – это передвижение на средствах индивидуальной мобильности по проезжей части при наличии тротуаров, также пересечение проезжей части по пешеходному переходу", – приводит "Пятый канал" слова одного из инспекторов.

Главные нарушители – курьеры, управляющие электросамокатами. Особенно возрастают риски, когда названивают нетерпеливые клиенты, требующие поскорее довезти еду.