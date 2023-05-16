Запаковавший противника в коробку кот насмешил народ – видео

Малыш нашел управу на врага

Когда дома живут два кота, море эмоций и бесконечное пополнение развлекательного контента хозяевам обеспечено. Котики постоянно соревнуются друг с другом в изобретательности. Частенько между хвостатыми случаются конфликты. Наблюдать за тем, как пушистые "решают вопросы", можно бесконечно.



Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик с разборками двух котов. Что послужило причиной конфликта, осталось за кадром. Однако то, как усатые решали проблему, очень позабавило пользователей Сети.



Котики не на шутку поссорились: они стали царапаться и кусаться. В какой-то момент один из участников битвы попытался найти спасение в большой коробке. Его противник мигом смекнул, что такой шаг со стороны врага ему только на руку. Хитроумный котик попытался упаковать противника в коробку и закрыть за ним крышку. Забавное противостояние двух котиков заставило народ хохотать.



