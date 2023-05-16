Запаковавший противника в коробку кот насмешил народ – видео

Запаковавший противника в коробку кот насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Малыш нашел управу на врага

Когда дома живут два кота, море эмоций и бесконечное пополнение развлекательного контента хозяевам обеспечено. Котики постоянно соревнуются друг с другом в изобретательности. Частенько между хвостатыми случаются конфликты. Наблюдать за тем, как пушистые "решают вопросы", можно бесконечно.

Большую популярность в социальных сетях получил видеоролик с разборками двух котов. Что послужило причиной конфликта, осталось за кадром. Однако то, как усатые решали проблему, очень позабавило пользователей Сети.

Котики не на шутку поссорились: они стали царапаться и кусаться. В какой-то момент один из участников битвы попытался найти спасение в большой коробке. Его противник мигом смекнул, что такой шаг со стороны врага ему только на руку. Хитроумный котик попытался упаковать противника в коробку и закрыть за ним крышку. Забавное противостояние двух котиков заставило народ хохотать.


новости партнеров

Пошли в атаку по всей линии фронта: ВСУ ринулись в бой

Украинцы резко активизировались

Армия России впервые перехватила британскую ракету Storm Shadow

ПВО сработала на ура

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей