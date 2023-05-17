Дятлы свили гнездо в рогах у быка – видео

Пернатые оказались большими оригиналами

Видеоролики с необычными происшествиями из животного мира пользуются огромной популярностью у обитателей интернет-пространства. За необычными происшествиями из мира зверей можно наблюдать вечно. Настоящий фурор в социальных сетях произвел видеоролик с птичками, которые нашли весьма необычное место для проживания.



Два очаровательных дятла поселились прямо в рогах у быка. Пернатые свили себе уютное гнездышко и прекрасно чувствуют себя, путешествуя вместе с рогатым. Как к такому делу относится сам "дом на копытах", остается тайной. Впрочем, судя по выражению его морды, неудобства он не испытывает.



Бык, как ни в чем не бывало, занимается своими делами и не обращает внимание на наглых жильцов. При этом видно, что дятлы весьма довольны сложившейся ситуацией. Птички находятся под мощной защитой старшего товарища и могут не беспокоиться о своей безопасности.





Интернет-пользователи были поражены таким необычным контентом. В социальных сетях они пишут, что никогда не видели ничего подобного – два дятла оказались настоящими оригиналами.

