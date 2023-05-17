Страшное предсказание о судьбе Зеленского начало сбываться

Страшное предсказание о судьбе Зеленского начало сбываться
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com
Участи президента не позавидуешь

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский стал настоящим "героем своего времени" в самом худшем понимании. Президент фактически пустил под нож целую страну в угоду собственной корысти и стремлении выслужиться перед западными кураторами. При этом пугающее пророчество о будущем незалежного верховода начинает сбываться.

Некоторое время назад замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский может пойти по пути фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера и наложить на себя руки. По мнению известного военного обозревателя Виктора Баранец, страшное предсказание уже начинает сбываться.

Именитый специалист обратил внимание, что сегодня украинский лидер фактически оказался в ловушке. На него со всей силы давят западные кураторы, требуя реальных достижений на фронте. Народ на Украине не понимает, почему сотни тысяч мужчин должны отдавать свои жизни на фронте.

Все это в конце концов может привести к нервному срыву у Зеленского, который вряд ли обладает достаточным мужеством и устойчивостью, чтобы стойко принять все удары судьбы. Его участь может быть весьма трагической.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Из кубиков Лего": неказистый украинский танк заставил Запад хохотать

Зарубежные интернет-пользователи не стали скрывать эмоции

"Садовый заборчик": финнов удивил странный вид стены от России

Европейцы грозились раз и навсегда отгородиться от нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей