Участи президента не позавидуешь

Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский стал настоящим "героем своего времени" в самом худшем понимании. Президент фактически пустил под нож целую страну в угоду собственной корысти и стремлении выслужиться перед западными кураторами. При этом пугающее пророчество о будущем незалежного верховода начинает сбываться.



Некоторое время назад замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский может пойти по пути фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера и наложить на себя руки. По мнению известного военного обозревателя Виктора Баранец, страшное предсказание уже начинает сбываться.



Именитый специалист обратил внимание, что сегодня украинский лидер фактически оказался в ловушке. На него со всей силы давят западные кураторы, требуя реальных достижений на фронте. Народ на Украине не понимает, почему сотни тысяч мужчин должны отдавать свои жизни на фронте.



Все это в конце концов может привести к нервному срыву у Зеленского, который вряд ли обладает достаточным мужеством и устойчивостью, чтобы стойко принять все удары судьбы. Его участь может быть весьма трагической.

