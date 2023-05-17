C 2012 года количество погибших в ДТП в Москве снизилось в три раза — Собянин

C 2012 года количество погибших в ДТП в Москве снизилось в три раза — Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
Глава города высоко оценил работу системы фотовидеофиксации ЦОДД

За Москвой установилось лидерство среди всех городов России по уровню безопасности дорожного движения, указал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что в немалой степени такого результата удалось добиться за счет системы фотовидеофиксации ЦОДД, включающей в себя практически 4000 комплексов – стационарные, передвижные и мобильные камеры.

"Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений ПДД, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей", – рассказал Собянин.

ЦОДД работает в Москве уже одиннадцать лет. Благодаря этой системе число смертей при ДТП удалось снизить в три раза, автоугоны снизились в четырнадцать раз из-за непрерывно работающих камер, распознающих свыше 70 млн проездов транспорта в сутки.

"С 2018 года в систему включены нейронные сети. Они обрабатывают все изображения с признаками нарушений, но финальное решение о штрафе принимают специалисты", – добавил Собянин.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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