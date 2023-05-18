Кот-фейсконтроль устроил переполох в метро – видео

Кот-фейсконтроль устроил переполох в метро – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый со всей ответственностью подошел к выполнению своих функций

Животные постоянно удивляют человека странными выходками. Особенно в этом вопросе отличаются коты, которые могут похвастаться высоким уровнем изобретательности и регулярно выдумывают что-нибудь эдакое. Интернет-пользователей очень насмешил котик, который решил устроить строгий отбор в метрополитене.

Усатый с комфортом устроился на турникете и бдительно следил за тем, кто заходит в подземку. Стоит отметить, что посетители транспортного узла в целом не вызывают у него особых симпатий. Все, до кого дотягивались лапы строгого охранника, получали от него удар.

Котик, не стесняясь, лупил заходящих в метро по рукам и сумкам. Разумеется, людей не воодушевило появление такого агрессивного сотрудника в метро. Прохожие с негодованием наблюдали за происходящим, однако никто не решился как-то продемонстрировать свое недовольство.



Интернет-пользователи от души посмеялись над котиком-фейсконтролем и порадовались, что в их подземках таких усатых сотрудников не наблюдается.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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