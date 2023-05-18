Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая — Сергей Собянин

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая — Сергей Собянин
Фото: t.me/mos_sobyanin
В столице откроется более 440 учреждений, доступных для бесплатного посещения

В российской столице работает более 440 музеев и выставочных залов. Только в прошлом году их посетили 25 млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что такая популярность является результатом развития городских проектов, проведения уникальных выставок и внедрения современных технологий.

Каждую третью неделю в столице проводится "Московская музейная неделя" – с бесплатным посещением городских музеев для всех желающих. Особенно популярна ежегодная акция "Ночь в музее", которая в 2023 году пройдет с 20 по 21 мая как в онлайн, так и в офлайн-формате.

"Особое внимание уделяем популяризации музеев среди детей и молодежи. Проект "Музеи – детям" открывает двери всем московским учащимся. Они могут бесплатно посетить 102 городские площадки, познакомиться с российской и мировой культурой", – подчеркнул Собянин.

В такой масштабной работе, отметил мэр, необходимо подчеркнуть роль сотрудников музеев, истинных профессионалов и энтузиастов своего дела.

"Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!" – поздравил Собянин сотрудников музеев с профессиональным праздником.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров пошутил про "кукарекающего" Макрона

И ответил на колкости Парижа

19FortyFive: у России появилось убойное средство против американских HIMARS

Войска взламывают ракетные системы противника, из-за чего ракеты ВСУ не могут попасть в цель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей