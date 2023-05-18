Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве с 20 на 21 мая — Сергей Собянин

В столице откроется более 440 учреждений, доступных для бесплатного посещения

В российской столице работает более 440 музеев и выставочных залов. Только в прошлом году их посетили 25 млн человек. Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что такая популярность является результатом развития городских проектов, проведения уникальных выставок и внедрения современных технологий.

Каждую третью неделю в столице проводится "Московская музейная неделя" – с бесплатным посещением городских музеев для всех желающих. Особенно популярна ежегодная акция "Ночь в музее", которая в 2023 году пройдет с 20 по 21 мая как в онлайн, так и в офлайн-формате.

"Особое внимание уделяем популяризации музеев среди детей и молодежи. Проект "Музеи – детям" открывает двери всем московским учащимся. Они могут бесплатно посетить 102 городские площадки, познакомиться с российской и мировой культурой", – подчеркнул Собянин.

В такой масштабной работе, отметил мэр, необходимо подчеркнуть роль сотрудников музеев, истинных профессионалов и энтузиастов своего дела.

"Спасибо за талант, энтузиазм и добросовестный труд!" – поздравил Собянин сотрудников музеев с профессиональным праздником.

