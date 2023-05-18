Сумеет ли Америка избежать дефолта?

Турне Джо Байдена в Австралию пришлось отменить из-за высокой вероятности дефолта в США.

17 мая американский президент посетил саммит G7, который проходил в Японии, но после этого вернулся на Родину. Сейчас важно решить проблему, которая может привести к дефолту. Авторы новостного портала Kostanews.kz рассказали, откуда появилась угроза дефолта и что будет дальше.



Почему эксперты заговорили о возможном дефолте?

США столкнулись с угрозой дефолта из-за дефицитного бюджета, который финансируется за счет заимствований. Потолок госдолга сейчас составляет 31,4 трлн долларов, и республиканцы не хотят повышать этот лимит без сокращения расходов, в том числе и социальных.

Администрация президента осуждает оппонентов, предупреждая, что без повышения потолка может не хватить денег на исполнение обязательств перед гражданами США, в том числе и семьями военных, людьми пожилого возраста.

Лимит заимствований был исчерпан еще в январе, и Минфину пришлось принимать чрезвычайные меры. Некоторые аналитики ожидали, что денег хватит до августа или июля, однако министр финансов страны Джанет Йеллен уверяет, что денег уже не будет к 1 июня.

Переговоры между демократами и республиканцами затянулись: демократы готовы обсуждать сокращение расходов, но не под угрозой дефолта, а республиканцы требуют сокращение расходов.

Что произойдет с мировой экономикой в случае дефолта?

Возможный дефолт США вызывает опасения экономических аналитиков. Если правительство не сможет выполнять свои обязательства перед гражданами и кредиторами, то это приведет к рецессии. И в случае продолжительных финансовых проблемах – к серьезным экономическим потерям. Эксперты утверждают, что такую катастрофу можно избежать.

Если решение не будет принято в течение недели, то это приведет к падению реального ВВП, потере рабочих мест и росту безработицы. Но долгосрочный вред для экономики не ожидается. Инвесторы будут закладывать компенсацию за возможные проблемы с государственным долгом в будущем, что может привести к повышению стоимости заимствований.

В случае если казначейские ценные бумаги перестанут восприниматься как безрисковые, то это обойдется дорого для налогоплательщиков и будущих поколений американцев. Такое мнение высказывает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Подводим итоги: будет ли дефолт в США?

В США сейчас находится множество политических, экономических и социальных проблем, и одной из главных из них является возможность дефолта. Дефолт – это ситуация, когда правительство не может выполнять свои финансовые обязательства, в том числе выплату процентов по государственным облигациям, что может привести к краху экономики страны. Но дефолта в США в 2023 году не произойдет.

Демократы и республиканцы договорятся и не допустят дефолта, заключается в том, что сами политические партии понимают всю опасность подобной ситуации и ее негативное влияние на экономику страны. На фоне резкого волнения на мировых финансовых рынках, США будут вынуждены избегать кризиса, и дадут кредиторам уверенность в наличии средств для выполнения своих финансовых обязательств.

Но даже если США допустят дефолт, борьба за восстановление финансовой системы будет стоить дорого. Такого точно никто не допустит. В общем, дефолт в США в 2023 году маловероятен, потому что он приведет к чрезвычайным последствиям. Демократы и республиканцы, а также международные кредиторы прекрасно понимают это и будут работать над тем, чтобы договориться и не допустить негативного сценария.