Карантин по птичьему гриппу носит профилактический характер — эксперт

Ситуация никак не отразится на жителях столицы

Меры против птичьего гриппа в Москве носят профилактический характер и нацелены на спасение сельскохозяйственной птицы, указал глава отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Такая птица, уточнил эксперт, в Москве не разводится. Поэтому ситуация никак не отразится на жителях столицы. Отказ от птицы для магазинов совершенно не имеет смысла, а фабрики соблюдают высочайший уровень контроля за продукцией – по указанным причинам все то, что попадает на прилавки, безопасно.

Бурмистров напомнил, что птичий грипп не передается от человека к человеку. Поводы для беспокойства отсутствуют. Вирус передается от птице к птице и распространяется, как правило, в местах их скопления. Один из примеров – пруд. На одном из них зафиксировали гибель нескольких перелетных чаек от птичьего гриппа. Однако для распространения инфекции необходима скученность птиц, характерная для колоний. В столице же таких мест крайне мало – поэтому эпидемия исключена.

Эксперт, однако, рекомендовал не трогать птиц на улицах и не носить больную живность домой.

"Рекомендации остаются прежними: не надо кормить птиц, особенно летом в этом нет смысла. Не надо трогать птиц, особенно больных. И не надо приносить птиц с улицы домой", – добавил Бурмистров.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввел карантин в ряде районов в южной и юго-западной частях города из-за птичьего гриппа.