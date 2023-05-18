В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов

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В Московской области вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах. В комитете лесного хозяйства указали, что меры действуют до 23 мая из-за осложнения пожароопасной обстановки, отсутствия осадков и установления четвертого класса пожарной опасности.
Разводить огонь в лесах региона запрещено, уточняет МИР24.
Ранее в Подмосковье был продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за вероятных пожаров, период предупреждения действует до 19 мая.
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