Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян

Злодеи продолжают совершенствоваться

В интернет-пространстве и прессе стараются информировать россиян о появлении новых способов обмана. Телефонные террористы стали настоящим бичом современности. Люди жалуются, что им практически ежедневно звонят мошенники. При этом с каждым днем они становятся все более изощренными.



В крупнейшем российском банке ВТБ сообщили, что телефонные злодеи придумали новый способ втираться в доверие к потенциальным жертвам. Теперь людям звонят по видеосвязи: в это время на экране человек видит имитацию бурной деятельности из "банковского офиса".



Обычно злодеи сначала совершают простой звонок. Если собеседник подозревает, что общается с псевдо банковским сотрудником, его стараются уверить в обратном и перезванивают по видеосвязи. Потенциальная жертва видит антураж банковского офиса и расслабляется.



После этого в ход идут привычные инструменты мошенничества. Человека стараются склонить оформить кредит, сменить номер телефона или же отправить денежные средства на так называемый "безопасный счет". Главная задача правонарушителей – завладеть личными данными клиента и попасть в его банковский кабинет, чтобы украсть оттуда деньги.

