Разобидевшаяся кошка строго отчитала нерадивую хозяйку – видео

Усатая была весьма недовольна

Домашние животные всегда занимают особое место в сердцах своих хозяев. Котики и собачки сразу же становятся полноправными членами семейства и претендуют на уважительное к себе отношение. Если пушистых что-то расстраивает, они не готовы держать обиду в себе и частенько демонстрируют свое негодование хозяевам.



Пользователи интернет-пространства от души похохотали над кошечкой, которая затаила обиду на свою хозяйку. Усатая явно привыкла к человеческому вниманию и не желает оставаться одна дома на долгое время. Нерадивая владелица не учла этот факт и отправилась на длительную прогулку.



Когда женщина вернулась домой, ее ждал скандал. Как только кошечка услышала, что дверь в квартиру открывается, она начала громко ворчать и отправилась на разборки. Впрочем, судя по мордочке, все время отсутствия любимой владелицы, киска как ни в чем не бывало спала. Однако это не помешало ей громко отчитать гулящую хозяйку.





Пользователи социальных сетей по достоинству оценили поведение знающей себе цену киски. Ее готовность отстаивать свои интересы вызвала одобрение среди комментаторов.

